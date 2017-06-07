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Директором пензенской школы водных видов спорта стал В. Тюканкин

7 июня в 17:45 234 просмотра

Виктор Тюканкин назначен директором пензенской областной детско-юношеской спортивной школы водных видов спорта.

Соответствующее решение принял 7 июня министр физической культуры и спорта региона Григорий Кабельский.

Создать школу водных видов спорта постановило облправительство. Полномочия учредителя школы осуществляет региональный минспорта.

Фотография: http://sport.pnzreg.ru/news/2017/06/7/17094205

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