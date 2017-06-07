Директором пензенской школы водных видов спорта стал В. Тюканкин

Соответствующее решение принял 7 июня министр физической культуры и спорта региона Григорий Кабельский.
Создать школу водных видов спорта постановило облправительство. Полномочия учредителя школы осуществляет региональный минспорта.
Виктор Тюканкин назначен директором пензенской областной детско-юношеской спортивной школы водных видов спорта.
Соответствующее решение принял 7 июня министр физической культуры и спорта региона Григорий Кабельский.
Создать школу водных видов спорта постановило облправительство. Полномочия учредителя школы осуществляет региональный минспорта.