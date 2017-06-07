В Пензе сотрудника ДПС уволят за взятку

Полицейский не составил протокол в отношении 19-летней пензячки. Девушка управляла иномаркой, не имея водительской прав, в присутствии собственника.
Руководство УМВД России по Пензенской области назначило по этому факту служебную проверку.
«По ее результатам будет решаться вопрос об увольнении инспектора из органов внутренних дел, а также привлечении его непосредственных руководителей к дисциплинарной ответственности. Он будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством», — сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.