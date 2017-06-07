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В Пензе сотрудника ДПС уволят за взятку

7 июня в 17:59 334 просмотра
, что сотрудник ДПС получил взятку от владельца иномарки в сумме 10 тысяч рублей.

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В ходе оперативно-разыскных мероприятий пензенские полицейские установили, что сотрудник ДПС получил взятку от владельца иномарки в сумме 10 тысяч рублей.

Полицейский не составил протокол в отношении 19-летней пензячки. Девушка управляла иномаркой, не имея водительской прав, в присутствии собственника.

Руководство УМВД России по Пензенской области назначило по этому факту служебную проверку.

«По ее результатам будет решаться вопрос об увольнении инспектора из органов внутренних дел, а также привлечении его непосредственных руководителей к дисциплинарной ответственности. Он будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством», — сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.


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