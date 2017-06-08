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Dexter отменил авиарейсы из Пензы в Нижний Новгород, Казань и Ижевск

8 июня в 08:33 336 просмотров
, что с 5 июня прекращаются рейсы в Приволжском федеральном округе по следующим направлениям: Казань — Пенза, Киров — Нижний Новгород, Киров — Пермь, Нижний Новгород — Ижевск, Нижний Новгород — Пенза, Пенза — Ижевск, Пермь — Нижний Новгород, Самара — Ижевск, Уфа — Ульяновск.

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Авиатакси Dexter сообщило, что с 5 июня прекращаются рейсы в Приволжском федеральном округе по следующим направлениям: Казань — Пенза, Киров — Нижний Новгород, Киров — Пермь, Нижний Новгород — Ижевск, Нижний Новгород — Пенза, Пенза — Ижевск, Пермь — Нижний Новгород, Самара — Ижевск, Уфа — Ульяновск.

Перевозчик отмечает, что все проданные билеты на данные направления будут компенсированы пассажирам в соответствии с действующим законодательством.

Как пишет «Коммерсант», в авиакомпании такое решение объяснили тем, что Росавиация отменила субсидирование ряда региональных направлений. Рейсы пообещали возобновить после возвращения финансирования.

Но, по данным издания, которое ссылается на собственные источники, о сокращении маршрутной сети компания не предупредила Росавиацию, где отметили, что большая часть отмененных рейсов по-прежнему находится в числе субсидируемых.


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