Dexter отменил авиарейсы из Пензы в Нижний Новгород, Казань и Ижевск

Перевозчик отмечает, что все проданные билеты на данные направления будут компенсированы пассажирам в соответствии с действующим законодательством.
Как пишет «Коммерсант», в авиакомпании такое решение объяснили тем, что Росавиация отменила субсидирование ряда региональных направлений. Рейсы пообещали возобновить после возвращения финансирования.
Но, по данным издания, которое ссылается на собственные источники, о сокращении маршрутной сети компания не предупредила Росавиацию, где отметили, что большая часть отмененных рейсов по-прежнему находится в числе субсидируемых.