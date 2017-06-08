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Еще двух пензенских выпускников удалили с ЕГЭ

8 июня в 09:30 676 просмотров

В министерстве образования Пензенской области сообщили еще о двух случаях удаления с ЕГЭ.

«По итогам пяти дней было шесть человек удаленных», — сообщил телеканалу «Экспресс» заместитель начальника управления развития общего образования регионального минобра Михаил Хромов.

Ранее было известно лишь о четырех школьниках: троих удалили с ЕГЭ по математике, одного — по обществознанию. Следовательно, еще двое выпускников «завалили» экзамен 7 июня (в этот день сдавали физику и литературу).

Ребята, которых удалили с ЕГЭ, не смогут пересдать эти предметы в 2017-м.

«Те выпускники, которые были удалены с базовых предметов, не получат аттестат. Кто был удален с профильных, аттестат получат, но не смогут предъявить баллы для поступления в вузы», — пояснил Михаил Хромов.

9 июня пензенских выпускников ждет ЕГЭ по второму основному предмету — русскому языку. В министерстве образования предостерегают школьников от совершения необдуманных поступков — использования шпаргалок и гаджетов на экзамене.


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