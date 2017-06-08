Вам будет интересно
Загрузка...
Наши новости
В Пензе из-за шумихи уничтожили ведущую в овраг «зебру»
В Пензе 29 бригад ремонтируют дороги
Пензенцы смогут сообщить о подростках на крышах по «горячей линии»
У парка Белинского сделают платную парковку
«Собачье дело»: сбил пса — лишился прав
Пензячка пожаловалась на вырубку деревьев на Западной поляне
В Пензе дети украсили рисунками территорию реабилитационного центра
В Пензе сотрудника ДПС уволят за взятку
Кувайцев распорядился восстановить проезд возле школы на ул. Шевченко
Левченко предлагает новый механизм поддержки обманутых дольщиков

Куайцев поздравил пензенских соцработников

8 июня в 09:47 218 просмотров

Мэр Пензы Виктор Кувайцев поздравил пензенцев с Днем социального работника.

«Сегодня мы чествуем людей незаменимой благородной профессии, тех, кто помогает инвалидам, одиноким людям, всем, кто нуждается в поддержке, оказывается в трудной жизненной ситуации.

Благодаря их профессионализму, компетентности, высоким личным качествам повышается качество жизни людей, их социальное самочувствие, уверенность в завтрашнем дне.

В нашем городе социальные услуги предоставляются более 10 тысячам семей с детьми. Обеспечена выплата различных видов пособий и компенсаций на сумму 2 миллиардов рублей. В учреждениях социальной сферы Пензы работают более 370 человек, которые ежегодно предоставляют около 1 миллиона социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам.

Уважаемые работники социальной сферы, огромное вам спасибо за ваш неустанный труд, за все то добро, которое вы дарите пензенцам. Крепкого вам здоровья, счастья, радости, успехов и благополучия», — говорится в поздравлении.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/upload/resize_cache/iblock/732/570_380_2/7322670d379919d2f344ef3147bb7660.jpg

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics