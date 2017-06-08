В Пензенской области на ремонте школ сэкономили 15 млн руб

В Пензенской области благодаря сэкономленным на торгах деньгам отремонтируют еще несколько школ. Об этом сообщила начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и контроля регионального минобра Марина Устименкова.

В 2017 году планировалось капитально отремонтировать 31 школу во всех районах области. Однако при проведении торгов удалось сэкономить средства.

«На капитальный ремонт школ в 2017 году было выделено 152 млн рублей. После проведения торгов сложилась экономия — 15 млн рублей, поэтому будет дополнительный конкурс. Он пройдет 13 июня. Деньги смогут получить те школы, у которых собран полный пакет необходимых документов», — пояснила Марина Устименкова телеканалу «Экспресс».

Планируется, что образовательные учреждения приведут в порядок к 1 августа.

Программа, предусматривающая финансирование ремонта школ, рассчитана и на следующие годы: в 2018-м на эти цели из областного бюджета будет выделены 104 млн рублей, в 2019 — 88 млн.