Белозерцев поздравил соцработников с профессиональным праздником

«Этот праздник — свидетельство особого внимания государства к деятельности органов социальной защиты населения и признания общественной значимости вашего труда, в центре внимания которого — забота о человеке.

Создать необходимые условия для нормальной жизни людям, нуждающимся в опеке, помочь им обрести уверенность в завтрашнем дне — наша общая стратегическая задача. И определенных успехов в ее решении мы добились.

С гордостью могу отметить, что в регионе система социальной защиты населения действует эффективно.

Уверен, что и в дальнейшем удастся добиться сохранения положительной динамики основных социальных показателей, и добрые традиции милосердия на пензенской земле будут бережно сохраняться и приумножаться.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, плодотворной и успешной работы на благо жителей Сурского края», — говорится в поздравлении.