Вам будет интересно
Загрузка...
Наши новости
Белозерцев отметил перспективность российско-белорусского производства сельхозтехники
Представители совета архивных учреждений ПФО посетили пензенский архив
Белозерцев: Пензенские промышленники заинтересованы в российско-белорусских контактах
Пензенские IT-компании в 2016 году удвоили налоговые отчисления
Dexter отменил авиарейсы из Пензы в Нижний Новгород, Казань и Ижевск
В Пензе перед выборами отменят открепительные удостоверения
Курс доллара на 8 июня составил 56,58 руб
В Пензенском филиале «Россельхозбанка» можно купить монеты на тему ЧМ-2018
Павел Прохоренков: Спутник — это город среди природы
Tele2 и РЖД договорились о развитии услуг мобильной связи

Белозерцев поздравил соцработников с профессиональным праздником

8 июня в 10:16 180 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил жителей региона с Днем социального работника.

«Этот праздник — свидетельство особого внимания государства к деятельности органов социальной защиты населения и признания общественной значимости вашего труда, в центре внимания которого — забота о человеке.

Создать необходимые условия для нормальной жизни людям, нуждающимся в опеке, помочь им обрести уверенность в завтрашнем дне — наша общая стратегическая задача. И определенных успехов в ее решении мы добились.

С гордостью могу отметить, что в регионе система социальной защиты населения действует эффективно.

Уверен, что и в дальнейшем удастся добиться сохранения положительной динамики основных социальных показателей, и добрые традиции милосердия на пензенской земле будут бережно сохраняться и приумножаться.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, плодотворной и успешной работы на благо жителей Сурского края», — говорится в поздравлении.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/2017/06/8/10003586

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics