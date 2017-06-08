Пензенские IT-компании в 2016 году удвоили налоговые отчисления

Всего за несколько последних лет пензенский IT-сектор совершил большой рывок вперед, сообщает пресс-центр облправительства.

«Если с 2008 по 2015 год налоговые поступления отрасли росли со средними темпами 35% в год, то в 2016 году налоговые поступления уже увеличились более чем в два раза и составили внушительные 120 млн руб. Общие же налоговые поступления от ИТ-компаний в консолидированный бюджет Пензенской области с 2008 года увеличились на внушительные 509%. Рост производства высокотехнологичных товаров и услуг может стать одним из драйверов роста экономики региона», — уточнили в пресс-центре.

Региональное правительство выделяет допсредства на поддержку IT-направления и создает условия для его развития. Так, губернатор Иван Белозерцев принял решение о создании IT-парка, с сентября в полную силу заработает областной IT-колледж на улице Пушкина в Пензе, на его базе будет функционировать коворкинг-центр для софтверных стартаперов.