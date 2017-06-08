В Новой «Арбековской заставе» продолжается активное строительство

Первые объекты Новой «Арбековской заставы» сдадут уже в 2017 году. Речь идет о пятом строении и первой очереди второго строения.

На этих домах полным ходом идут работы по отделке фасадов, началось благоустройство придомовой территории: подрядчики укладывают бордюрный камень, подготавливают площадки под парковочные места для гостей.

«Внутри десятиподъездного дома строители занимаются отделкой мест общего пользования, на следующей неделе приступят к устройству стяжки полов внутри жилых помещений», — сообщила заместитель генерального директора по связям с общественностью Наталья Стеценко.

Сразу три башенных крана обслуживают площадку третьего строения, где на всех подъездах трудятся бригады каменщиков. Стены первой очереди выросли уже до уровня восьмого этажа. Не теряя времени, строители приступили к установке оконных блоков.

Уже подготовлена площадка для установки еще одного башенного крана, на четвертом строении. В ближайшее время его запустят в работу, а пока здесь продолжаются фундаментные работы.

Почти наполовину возведены стены 12-го строения. Кирпичная кладка продолжается, тем временем подрядная организация приступила к прокладке наружных инженерных сетей.

Напоминаем, что пока на объекты Новой «Арбековской заставы» продолжает действовать привлекательная инвестиционная цена. Более подробную информацию можно получить в супермаркете недвижимости «Территории жизни» на ул. Красная, 74 или по номеру 203−000.