Белозерцев: Пензенские промышленники заинтересованы в российско-белорусских контактах

В ходе деловых переговоров губернатор отметил, что Пензенская область входит в число российских регионов, работающих на укрепление обороноспособности страны, защиту государственных границ России.

«На сегодняшний день 11 ведущих пензенских заводов, научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро включены в перечень стратегических предприятий Российской Федерации. Они занимают ведущие позиции и работают на выпуск наукоемкой машиностроительной продукции, применяемой в оборонной промышленности, космосе, авиации, судостроении, станкостроении, атомной энергетике и других отраслях.

Наш регион — центр уникального приборостроения. У нас успешно работает приборостроительный кластер «Безопасность». Он включает группу предприятий, специализирующихся на разработке и производстве интегрированных систем безопасности», — сообщил он.

По словам председателя Государственного пограничного комитета Республики Беларусь Анатолия Лаппо, его ведомство еще со времен Советского Союза связывает большая дружба и тесные деловые контакты с Пензенской областью и ее предприятиями.

«Сегодня белорусские пограничники участвуют в совершенствовании способов охраны нашего союзного государства. Время идет, требуется новая техника, мы работаем с предприятиями Пензенской области. Отдельные образцы техники стоят на вооружении, часть оборудования прошла испытание в прошлом году. Мы ценим достойный вклад пензенских предприятий в охрану границ Республики Беларусь», — отметил генерал-майор Лаппо в ходе переговоров с членами пензенской делегации.

Как сообщает пресс-центр регионального правительства, по итогам встречи дано поручение подготовить рабочую поездку представителей пограничной службы Республики Беларусь в Пензенскую область. Это позволит им детально ознакомиться с продукцией пензенских промышленных предприятий, наладить еще более тесные экономические контакты, создать новые направления сотрудничества. Кроме того, проработать вопросы модернизации имеющегося на белорусских границах пензенского оборудования, его технического обслуживания, а также приобретения новейших образцов техники в сфере безопасности у производителей пензенского региона.

«Пензенские промышленники настроены на конструктивную работу, открыты для предложений по расширению деловых контактов с представителями организаций и ведомств Республики Беларусь. Готовы рассматривать инициативы по кооперации производства, взаимовыгодному обмену эффективными технологиями и организации экспортных поставок в союзное государство», — резюмировал глава Пензенской области Иван Белозерцев.