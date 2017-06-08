В преддверии кубка Конфедерации по футболу-2017 российские спецслужбы внедряют системы, которые могут помочь в распознавании террористов и дебоширов, пишут «Известия».

В частности, речь идет о высокотехнологичном программном комплексе, созданного российскими разработчиками. В его основе лежит самообучающаяся нейронная сеть на алгоритме FindFace. Система позволяет идентифицировать людей по определенному количеству признаков, отмечает издание.

Приложение с алгоритмом FindFace бесплатно, поэтому спецслужбы могут использовать его самостоятельно.

Однако официально представители силовых ведомств не подтверждают, но и не опровергают внедрение новейших технологий, в том числе и тех, что находятся в открытом доступе.