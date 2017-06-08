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Пензячка набросилась с ножом на сына и мать

8 июня в 11:20 200 просмотров

Жительница Пензы ударила ножом сына 1999 года рождения и пожилую женщину.

По данным пресс-службы УМВД России по Пензенской области, вечером 7 июня 37-летняя жительница одного из домов по улице Фурманова вернулась домой в нетрезвом состоянии. Из-за этого у нее вспыхнула ссора с сыном. Женщина взяла большой нож и начала замахиваться на юношу. В конфликт вмешалась бабушка, которая стала защищать молодого человека.

В результате оба получили повреждения. Пожилая женщина вызвала скорую помощь и полицию.

Их доставили в больницу. После оказанной помощи их отпустили, так как раны были поверхностные, а жизненно-важные органы не задеты.

Сейчас по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.


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