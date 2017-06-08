Пензячка набросилась с ножом на сына и мать

По данным пресс-службы УМВД России по Пензенской области, вечером 7 июня 37-летняя жительница одного из домов по улице Фурманова вернулась домой в нетрезвом состоянии. Из-за этого у нее вспыхнула ссора с сыном. Женщина взяла большой нож и начала замахиваться на юношу. В конфликт вмешалась бабушка, которая стала защищать молодого человека.

В результате оба получили повреждения. Пожилая женщина вызвала скорую помощь и полицию.

Их доставили в больницу. После оказанной помощи их отпустили, так как раны были поверхностные, а жизненно-важные органы не задеты.

Сейчас по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.