В Пензе из-за шумихи уничтожили ведущую в овраг «зебру»

В Пензе история с пешеходным переходом, ведущим в «бездну», получила продолжение. Не прошло и двух суток, как «зебру» закрасили.

«Великая сила СМИ и интернета… Нашей бракованной зебре нарисовали загар менее чем за 48 часов…» — отметил автор видео Дмитрий Линьков.

Напомним, ранее молодой человек снял на видео пешеходный переход на ул. Вишневой, который вел в овраг.