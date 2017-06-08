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В Пензе из-за шумихи уничтожили ведущую в овраг «зебру»

8 июня в 11:47 142 просмотра
, ведущим в «бездну», получила продолжение. Не прошло и двух суток, как «зебру» закрасили.

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В Пензе история с пешеходным переходом, ведущим в «бездну», получила продолжение. Не прошло и двух суток, как «зебру» закрасили.

«Великая сила СМИ и интернета… Нашей бракованной зебре нарисовали загар менее чем за 48 часов…» — отметил автор видео Дмитрий Линьков.

Напомним, ранее молодой человек снял на видео пешеходный переход на ул. Вишневой, который вел в овраг.

Фотография: Фото Дмитрия Линькова

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