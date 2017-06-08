Анонимности в интернете станет меньше

В Госдуму РФ был внесён законопроект, который запретит мессенджерам работать с неидентифицированными пользователями. Личность же человека предлагается устанавливать по номеру телефона, ведь оператор хранит данные о том, за кем закреплена конкретная SIM-карта.

Предполагается, что подобные меры ограничат рассылку спама, призывы к экстремистским действиям, а также дадут пользователям техническую возможность заблокировать сообщения какого-либо конкретного абонента. Вдобавок к этому владельцев мессенджеров хотят обязать делать рассылки с сообщениями от государственных органов. Последнее, к слову, будет удобно для оповещения при чрезвычайных ситуациях, катастрофах или же просто напомнит человеку наконец-таки перестать ныть в Интернете, что всё плохо, и сходить на выборы. Если же закон будет принят, то в силу он вступит с 1 января 2018 года.

В случае если мессенджер будет игнорировать новые правила, то его попросту заблокируют на территории РФ. Кроме того, в законопроекте предусмотрены штрафы за неисполнение требований, максимальный размер которых — 1 млн рублей.

В целом подобная борьба с анонимностью может поставить крест на тех же рассылках, в которых анонимы предлагают купить наркотики, — просто потому, что их будет проще контролировать.

С другой стороны, так называемые «левые» симки по-прежнему успешно продаются — вам не нужно будет для этого отдавать свои паспортные данные, а значит, если кто-то решил использовать мессенджер для осуществления преступных планов — вряд ли ему новые ограничения сильно помешают.

№ 22 (564) от 8 июня 2017 [ «Аргументы Недели», Сергей Сыроежкин]