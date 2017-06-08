Пензенские выпускники напишут ЕГЭ по русскому языку

Второй обязательный для выпускников ЕГЭ по русскому языку пройдет в Пензенской области 9 июня.

Для сдачи этого экзамена в основной период подали заявки 5073 человека.

Всего в Пензенской области в этот день будут работать 27 пунктов проведения, девять из них находятся в Пензе и также девять — на дому.

Продолжительность ЕГЭ по русскому языку составляет 3 часа 30 минут. Минимальное количество баллов по русскому языку составляет 24.

«Минимальное количество баллов, необходимое для поступления на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, составляет 36», — сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.

Результаты участники смогут узнать не позднее 27 июня.