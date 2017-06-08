Белозерцев отметил перспективность российско-белорусского производства сельхозтехники

В рамках рабочего визита в Республику Беларусь пензенская делегация во главе с губернатором Иваном Беозерцевым посетила международную аграрную выставку «Белагро-2017». Это ежегодный ведущий форум аграриев, на котором демонстрируются последние разработки агропромышленного машиностроения Республики.

Губернатор отметил, что Пензенский регион успешно работает с белорусскими компаниями по производству сельскохозяйственной техники и оборудования.

«Ваши производители не стоят на месте, развиваются, появляются новые образцы, которые сегодня конкурируют с лучшими европейскими моделями, но доступнее по цене. Мы выделяем средства из областного бюджета на поддержку аграриев, для нас важно приобрести качественное оборудование дешевле. Поэтому у нас есть интерес к дальнейшему взаимодействию с белорусскими производителями», — уточнил он.

Иван Белозерцев подчеркнул, что планомерный рост производительности труда в регионе увеличивает спрос на подобную продукцию.

«Повышение урожайности в Пензенской области содействует развитию белорусских производителей сельхозтехники — мы закупаем больше оборудования и платим реальные деньги», — сказал губернатор.

Представители делегации обменялись контактами с участниками аграрного форума. Презентационный материал о белорусских комбайнах, сеялках, тракторах и культиваторах будет представлен пензенским растениеводам.

Глава региона, в свою очередь, предложил замминистру сельского хозяйства Республики Беларусь принять участие в аналогичной выставке на Дне поля в Пензенской области.

«Уверен, это станет стимулом для более тесного взаимодействия и поставке в Сурский край качественной техники», — подчеркнул Иван Белозерцев.

В этом году пензенская делегация не только оценила новинки сельскохозяйственной техники, но и представила продукцию собственного производства.

Так, пензенский «Радиозавод» привез в Беларусь пневматическую сеялку, которая востребована и поставляется в разные регионы России. Интерес к модели проявили и посетители «Белагро» — два белорусских хозяйства заключили договор на поставку данного оборудования.

Также губернатор отметил перспективность организации совместного производства.

«Мы видим, что ваш рынок сельхозтехники развивается, вы вкладываете в это средства, вместе мы можем выпускать современную технику, конкурирующую с европейской. У нас хорошие перспективы для совместного развития, повышения урожайности. Будем взаимодействовать», — отметил Иван Белозерцев.