Вам будет интересно
Загрузка...
Наши новости
В Лопатино отметили День социального работника
В Госдуме предложили запретить технологии обхода блокировки сайтов
Правоохранители разберутся с забором за кинотеатром «Родина» в Пензе
В Пензе наградили лучших соцработников
В Пензе для сквера «40 лет Победы» ищут инвестора
Что нужно есть при резких колебаниях погоды и атмосферного давления
В Пензе проверяют работу дворовых тренеров
Инспекторы проверят, как проезжают «зебру» пензенцы
В Пензе в День города будут и салют, и фейерверк
Каменскую горэлектросеть оштрафовали за отсутствие счетчиков в подъездах

На стадионе «Зенит» в Пензе заменят трибуны

8 июня в 16:32 224 просмотра
, как идут работы по реконструкции тренировочной площадки ФК «Зенит».

" data-title="На стадионе «Зенит» в Пензе заменят трибуны — Пенза-пресс, рунет за день">

Мэр Пензы Виктор Кувайцев рассказал, как идут работы по реконструкции тренировочной площадки ФК «Зенит».

«Интенсивно идет обустройство поля с натуральным покрытием, но на этапе реконструкции мы не все могли предусмотреть и включить в программу. Мы увидели, что у нас оставались сооружения из прошлого века, поэтому принято решение дополнительно выделить денежные средства, чтобы реконструировать трибуны», — отметил Виктор Кувайцев в эфире радиостанции «Эхо Пензы» 8 июня.

Он подчеркнул, что за счет бюджетных средств будет также установлена охранная сигнализация и комплекс видеонаблюдения, который интегрируют в систему «Безопасный город».

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/2017/03/24/11591303

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics