«Интенсивно идет обустройство поля с натуральным покрытием, но на этапе реконструкции мы не все могли предусмотреть и включить в программу. Мы увидели, что у нас оставались сооружения из прошлого века, поэтому принято решение дополнительно выделить денежные средства, чтобы реконструировать трибуны», — отметил Виктор Кувайцев в эфире радиостанции «Эхо Пензы» 8 июня.
Он подчеркнул, что за счет бюджетных средств будет также установлена охранная сигнализация и комплекс видеонаблюдения, который интегрируют в систему «Безопасный город».
На стадионе «Зенит» в Пензе заменят трибуны
Мэр Пензы Виктор Кувайцев рассказал, как идут работы по реконструкции тренировочной площадки ФК «Зенит».
«Интенсивно идет обустройство поля с натуральным покрытием, но на этапе реконструкции мы не все могли предусмотреть и включить в программу. Мы увидели, что у нас оставались сооружения из прошлого века, поэтому принято решение дополнительно выделить денежные средства, чтобы реконструировать трибуны», — отметил Виктор Кувайцев в эфире радиостанции «Эхо Пензы» 8 июня.