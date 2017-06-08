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В Пензе для сквера «40 лет Победы» ищут инвестора

8 июня в 17:01 162 просмотра
, который готов вложить деньги в обустройство сквера «40 лет Победы».

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В Пензе ищут предпринимателя, который готов вложить деньги в обустройство сквера «40 лет Победы».

Об этом сообщил мэр Пензы Виктор Кувайцев в эфире радиостанции «Эхо Пензы» 8 июня.

«Сквер «40 лет Победы» сегодня еще не нашел своего «обладателя». Мы объявили сейчас конкурс, чтобы найти предприимчивого человека, который готов это пространство не только обустроить, но и развивать его», — отметил он.

Виктор Кувайцев подчеркнул, что в последние годы в сохранение сквера практически не вкладывалось денег.

«Сквер находится в рекреационной зоне, и это дает нам уверенность, что он не утратит своего назначения», — добавил мэр.


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