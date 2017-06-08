В Пензе для сквера «40 лет Победы» ищут инвестора

Об этом сообщил мэр Пензы Виктор Кувайцев в эфире радиостанции «Эхо Пензы» 8 июня.



«Сквер «40 лет Победы» сегодня еще не нашел своего «обладателя». Мы объявили сейчас конкурс, чтобы найти предприимчивого человека, который готов это пространство не только обустроить, но и развивать его», — отметил он.



Виктор Кувайцев подчеркнул, что в последние годы в сохранение сквера практически не вкладывалось денег.



«Сквер находится в рекреационной зоне, и это дает нам уверенность, что он не утратит своего назначения», — добавил мэр.



