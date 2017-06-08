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Что нужно есть при резких колебаниях погоды и атмосферного давления

8 июня в 16:58 166 просмотров
, как лучше пережить перепады атмосферного давления, сообщает НСН.

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О том, как лучше пережить перепады атмосферного давления, сообщает НСН.

Во-первых, небходимо вести здоровый образ жизни, во-вторых, при снижении давления в воздухе падает уровень кислорода, поэтому стоит прогуляться в сквере или парке.

Также поможет прием достаточного количества жидкости, иногда можно съесть что-нибудь соленое. Это немного поднимет артериальное давление. Очень важно отказаться от алкоголя, сигарет, кофе и крепкого чая.

Кроме того, при низком давлении могут помочь такие травы, как элеутерококк, женьшень и шиповник. Если же давление повышается, то врачи рекомендуют прием седативных чаев на основе мяты, мелиссы или валерианы.

При каких-то хронических заболеваниях всегда должны быть под рукой лекарства, которые прописал врач.


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