Что нужно есть при резких колебаниях погоды и атмосферного давления

О том, как лучше пережить перепады атмосферного давления, сообщает НСН .

Во-первых, небходимо вести здоровый образ жизни, во-вторых, при снижении давления в воздухе падает уровень кислорода, поэтому стоит прогуляться в сквере или парке.

Также поможет прием достаточного количества жидкости, иногда можно съесть что-нибудь соленое. Это немного поднимет артериальное давление. Очень важно отказаться от алкоголя, сигарет, кофе и крепкого чая.

Кроме того, при низком давлении могут помочь такие травы, как элеутерококк, женьшень и шиповник. Если же давление повышается, то врачи рекомендуют прием седативных чаев на основе мяты, мелиссы или валерианы.

При каких-то хронических заболеваниях всегда должны быть под рукой лекарства, которые прописал врач.