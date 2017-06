«Пачелмское хозяйство» при реализации инвестпроекта получит налоговые льготы

Общая стоимость проекта составляет 1775,659 млн рублей, срок его окупаемости - 12 лет.

Согласно региональному законодательству, для инвесторов предусмотрены налоговые льготы — применение ставки 1,1% по налогу на имущество организаций.

В пояснительной записке к проекту соглашения между правительством региона и предприятием отмечается, что срок предоставления налоговых льгот — три года c момента ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом (c 4 квартала 2017 года по 3 квартал 2020-го). Сумма налоговых льгот предварительно составит 119,504 млн рублей. При этом дополнительные налоговые поступления в бюджет Пензенской области c момента ввода объектов в эксплуатацию (c 4 квартала 2017 года по 3 квартал 2025-го) — 191,478 млн рублей.

Инвестиционное соглашение между правительством региона и ООО «Пачелмское хозяйство» депутаты Заксобра рассмотрят 9 июня на очередной сессии.