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На «Экспрессе» готовится новая программа «Большая губерния»

8 июня в 17:20 138 просмотров
«Экспресс» готовится к эфиру новая программа о Пензенской области, ее жителях, особенностях и предприятиях «Большая губерния» (12+).

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На телеканале «Экспресс» готовится к эфиру новая программа о Пензенской области, ее жителях, особенностях и предприятиях «Большая губерния» (12+).

Руководителем проекта стал редактор авторских и тематических программ телеканала Павел Прохоренков, на счету которого — не один цикл краеведческих передач.

По его словам, в настоящее время уже отснят материал о Пензенском и Кузнецком районах.

Фотография: скриншот https://www.youtube.com/watch?v=kYQZHmEqDq4

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