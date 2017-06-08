На «Экспрессе» готовится новая программа «Большая губерния»

На телеканале «Экспресс» готовится к эфиру новая программа о Пензенской области, ее жителях, особенностях и предприятиях «Большая губерния» (12+).

Руководителем проекта стал редактор авторских и тематических программ телеканала Павел Прохоренков, на счету которого — не один цикл краеведческих передач.

По его словам, в настоящее время уже отснят материал о Пензенском и Кузнецком районах.