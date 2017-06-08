В Пензе наградили лучших соцработников (видео)

В Пензе 8 июня в детской школе искусств имени Яничкина состоялось торжественное мероприятие в честь Дня социального работника. Поздравить соцработников пришел мэр Виктор Кувайцев.

«Все положительные преобразования в городе мы, в первую очередь, связываем с вашей работой. Это улучшение демографической ситуации, увеличение рождаемости и среднего возраста населения. Мы благодарны вам за чуткое отношение к людям, умение прийти на помощь в нужную минуту, за ваши золотые руки и добрые сердца», — отметил глава пензенской администрации.

Он подчеркнул, что благодаря поддержке губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, в областном центре успешно реализуются различные социальные программы, направленные на повышение уровня жизни горожан.

В этот день лучшие работники отрасли получили почетные грамоты главы администрации Пензы.

Также были подведены итоги конкурса «Лучший работник социальной сферы 2017 года». Им стала заведующая отделением центра социальной помощи Первомайского района города Наталья Хвастунова.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, за торжественной частью последовал праздничный концерт.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».