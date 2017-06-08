В Госдуме предложили запретить технологии обхода блокировки сайтов

Проект закона предлагает предоставлять владельцам соответствующих сетей и программ доступ к информационному ресурсу Роскомнадзора, содержащему сведения о ресурсах, доступ к которым в России ограничен.
За неисполнение в течение 30 дней требования Роскомнадзора о запрете предлагается ограничить доступ к информационным ресурсам, предоставляющим «обход блокировок» сайтов.
Авторы считают, что сейчас можно обнаружить ссылки на заблокированные ресурсы в поисковиках, а также использовать технологии, которые позволят обойти блокировку запрещенных ресурсов.