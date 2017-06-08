В Госдуме предложили запретить технологии обхода блокировки сайтов

В Госдуму внесен законопроект, который ограничивает возможность легального использования технологий для «обхода блокировок» сайтов в Интернете, сообщает РИА «Новости».

Проект закона предлагает предоставлять владельцам соответствующих сетей и программ доступ к информационному ресурсу Роскомнадзора, содержащему сведения о ресурсах, доступ к которым в России ограничен.

За неисполнение в течение 30 дней требования Роскомнадзора о запрете предлагается ограничить доступ к информационным ресурсам, предоставляющим «обход блокировок» сайтов.

Авторы считают, что сейчас можно обнаружить ссылки на заблокированные ресурсы в поисковиках, а также использовать технологии, которые позволят обойти блокировку запрещенных ресурсов.