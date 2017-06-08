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Левин помог жителю Заречного разобраться с выплатами по госпрограмме

8 июня в 17:59 72 просмотра
, предусматривающей возмещение процентной ставки ипотечного кредита. Она предполагает, что государство компенсирует часть процентов, выплачиваемых заемщиком банку.

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Депутат Государственной Думы от Пензенской области Леонид Левин помог жителю города Заречный решить проблему выплат по программе, предусматривающей возмещение процентной ставки ипотечного кредита. Она предполагает, что государство компенсирует часть процентов, выплачиваемых заемщиком банку.

Такие меры поддержки начали работать в августе 2016 года, однако в ноябре выплаты перестали производиться. Обеспокоенность жителя Заречного была вызвана и тем, что программа может быть свернута, вследствие чего те граждане, которые ей воспользовались, могут оказаться в сложных финансовых условиях.

Леонид Левин всесторонне изучил ситуацию и обратился к главе города с целью решить проблему. По итогам работы депутата стало известно, что выплаты за январь и февраль 2017 года будут произведены уже к концу июня. При этом фонд жилья и ипотеки Заречного уже осуществил выплаты за ноябрь и декабрь 2016 года. Дальнейшее возмещение части расходов граждан будет произведено в ближайшие месяцы.


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