Левин помог жителю Заречного разобраться с выплатами по госпрограмме

Такие меры поддержки начали работать в августе 2016 года, однако в ноябре выплаты перестали производиться. Обеспокоенность жителя Заречного была вызвана и тем, что программа может быть свернута, вследствие чего те граждане, которые ей воспользовались, могут оказаться в сложных финансовых условиях.

Леонид Левин всесторонне изучил ситуацию и обратился к главе города с целью решить проблему. По итогам работы депутата стало известно, что выплаты за январь и февраль 2017 года будут произведены уже к концу июня. При этом фонд жилья и ипотеки Заречного уже осуществил выплаты за ноябрь и декабрь 2016 года. Дальнейшее возмещение части расходов граждан будет произведено в ближайшие месяцы.