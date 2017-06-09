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Белозерцев: Надо развивать и популяризировать центры агротуризма

9 июня в 08:04 208 просмотров
«Дзержинский» в Республике Беларусь.

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Пензенская делегация во главе с губернатором Иваном Белозерцевы посетила агрокомбинат «Дзержинский» в Республике Беларусь.

Особенность данного сельхозпредприятия — в многопрофильности, развитии нескольких отраслей. Основной вид деятельности — промышленное производство мяса птицы, переработка и реализация. Агрокомбинат производит до 20% всей выпускаемой в республике продукции указанной группы. Кроме того, на предприятии занимаются разведением крупного рогатого скота, прудовой рыбы, растениеводством, выпускают комбикорма, премиксы и белково-витаминные добавки, отметили в пресс-центре облправительства.

В числе успешных направлений деятельности предприятия — экотуризм. В центре «Станьково» работают гостиничный комплекс, аттракционы, конеферма, зоосад, резиденция Деда Мороза и комплекс «Партизанский лагерь» — реконструкция на месте исторических событий периода Великой Отечественной войны.

Иван Белозерцев осмотрел инсталляции, отметив значимость объекта для патриотического воспитания молодого поколения.

«Сюда приезжают дети, знакомятся с историей своей Родины, подвигом предков. Это интересный и эффективный метод обучения, направленный не только на изучение краеведения, но и формирование уважительного отношения к своей культуре», — подчеркнул он.

Губернатор обратил внимание на аналогичные объекты в Пензенской области.

«У нас есть успешные проекты, которые пользуются популярностью у жителей и гостей региона. Надо развивать и популяризировать центры агротуризма, поддерживать предпринимателей, готовых вкладывать средства в это направление, содействовать созданию новых объектов», — уточнил глава субъекта федерации.

Также Иван Белозерцев сообщил о намерении лично посетить некоторые пензенские экофермы и обсудить с руководителями хозяйств перспективы их развития, сообщает пресс-центр правительства региона.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/2017/06/8/17201903

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