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Пензенец сообщил о пожаре на Ударной, 35

9 июня в 08:11 846 просмотров
«Пенза live» сообщил горожанин.

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В Пензе ночью произошел пожар в аварийном доме на ул. Ударной. Об этом в группе «Пенза live» сообщил горожанин.

По его словам, огонь вспыхнул в доме № 35. Судя по видео, в ликвидации пожара участвовали не менее четырех расчетов.

Официальной информации по данному факту пока нет.

Напомним, дом № 35 на ул. Ударной признан аварийным. Он разрушается на глазах.

Фотография: Скриншот - https://vk.com/penza_live

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