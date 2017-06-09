Пензенец сообщил о пожаре на Ударной, 35

По его словам, огонь вспыхнул в доме № 35. Судя по видео, в ликвидации пожара участвовали не менее четырех расчетов.
Официальной информации по данному факту пока нет.
Напомним, дом № 35 на ул. Ударной признан аварийным. Он разрушается на глазах.
В Пензе ночью произошел пожар в аварийном доме на ул. Ударной. Об этом в группе «Пенза live» сообщил горожанин.
По его словам, огонь вспыхнул в доме № 35. Судя по видео, в ликвидации пожара участвовали не менее четырех расчетов.
Официальной информации по данному факту пока нет.
Напомним, дом № 35 на ул. Ударной признан аварийным. Он разрушается на глазах.