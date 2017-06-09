В Пензе в сквере «45 меридиан» установят видеокамеру

Специалисты монтируют арт-объект, который будет символизировать географическое понятие «45 меридиан».

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, стела состоит из металлического каркаса, облицованного медью. В ближайшее время в зоне отдыха появятся лавочки и урны, также уточняется место подключения видеокамеры.

Напомним, здесь выложили тротуарную плитку на пешеходных дорожках, установили ограждения вдоль подпорной стены и заменили бордюрный камень по границам сквера.

Кроме того, в месте отдыха выполнили опиловку и кронирование деревьев, разбили клумбы, а также заасфальтировали прилегающие территории.