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В Пензе в сквере «45 меридиан» установят видеокамеру

9 июня в 09:20 258 просмотров
, который будет символизировать географическое понятие «45 меридиан».

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Специалисты монтируют арт-объект, который будет символизировать географическое понятие «45 меридиан».

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, стела состоит из металлического каркаса, облицованного медью. В ближайшее время в зоне отдыха появятся лавочки и урны, также уточняется место подключения видеокамеры.

Напомним, здесь выложили тротуарную плитку на пешеходных дорожках, установили ограждения вдоль подпорной стены и заменили бордюрный камень по границам сквера.

Кроме того, в месте отдыха выполнили опиловку и кронирование деревьев, разбили клумбы, а также заасфальтировали прилегающие территории.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/v_skvere_45_meridian_ustanavlivayut_stelu/

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