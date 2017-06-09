В Пензенской области в горящем авто погиб мальчик

Вечером 8 июня неподалеку от реки Вядь в Пензенской области сгорел автомобиль ВАЗ 2107, в котором находился маленький ребенок.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области, машина сгорела полностью.

О нахождении взрослых в момент пожара пока ничего не известно. Также неизвестно, почему ребенок находился в автомобиле один. Информация уточняется.