Вам будет интересно
Загрузка...
Наши новости
Ночной пожар на Ударной в Пензе тушили 13 человек
Пензенец сообщил о пожаре на Ударной, 35
В Пензенской области за экстремизм осужден имам-хатыб
Пензенец сядет на год за поджог авто любимой девушки
В Пензе пенсионерка пошла в лес за цветами и заблудилась
В Пензе ведется проверка по факту гибели мужчины в пожаре
В Камешкирском районе опрокинулась «Лада», есть пострадавшие
В Мокшанском районе ребенок получил ожоги 40% тела
Жительницу Пензы пытались расстрелять в Сочи
Пассажиров автобуса № 54 высадили из-за ЧП

В Пензенской области в горящем авто погиб мальчик

9 июня в 09:33 342 просмотра
, в котором находился маленький ребенок.

" data-title="В Пензенской области в горящем авто погиб мальчик — Пенза-пресс, рунет за день">

Вечером 8 июня неподалеку от реки Вядь в Пензенской области сгорел автомобиль ВАЗ 2107, в котором находился маленький ребенок.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области, машина сгорела полностью.

О нахождении взрослых в момент пожара пока ничего не известно. Также неизвестно, почему ребенок находился в автомобиле один. Информация уточняется.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics