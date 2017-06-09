В Пензенской области в праздничные дни изменится расписание электричек

В Пензенской области в рамках Дня России устанавливается новое расписание движения пригородных поездов.

Итак, 9 июня пригородные поезда будут перевозить пассажиров согласно расписанию пятницы.

10 и 11 июня электрички будут работать по субботнему расписанию, 12 июня — по воскресному.

«13 июня пригородные поезда будут ездить согласно расписанию понедельника», — сообщает пресс-служба Башкортостанской пригородной пассажирской компании.

Кроме того, 9, 10, 11, 12 и 13 июня назначаются следующие поезда: № 6115 Белинская (отпраление в 10.29) — Пачелма (прибытие в 11.37), а также № 6110 Пачелма (отправление в 14.33) — Белинская (прибытие в 15.43).