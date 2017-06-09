Пензенская теннисистка вышла в полуфинал чемпионата Roland Garros

Пензенская теннисистка Марта Пайгина вышла в полуфинал юниорского чемпионата мира по теннису на грунтовом покрытии Roland Garros (Франция).

В третьем круге соревнований Марта обыграла со счетом 2:6, 6:3, 6:3 Анастасию Потапову, которая сейчас является первой российской теннисисткой в мировом юниорском рейтинге. В четвертьфинале турнира Марта Пайгина одержала победу, играя с теннисисткой из Польши Игу Святек, со счетом 6:2, 6:3.

Спортсменка стала первой пензенской теннисисткой, которая прошла в полуфинал одного из самых престижных теннисных турниров в мире. Там она встретится со спортсменкой из США — Клэр Лиу.

На счету пензенской теннисистки — десять побед в международных профессиональных соревнованиях в одиночном разряде.

«Марта Пайгина является членом сборной команды России в возрастной категории «до 19 лет». Сейчас на находится на второй строчке всероссийского теннисного рейтинга в возрастной категории «до 19 лет», — сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области.