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Пензенская область будет сотрудничать с Минпромом РФ в создании среды для инвалидов

9 июня в 13:23 186 просмотров

Министерство промышленности и торговли РФ и правительство Пензенской области заключили соглашение 9 июня в ходе Второго форума социальных инноваций регионов.

В рамках соглашения будут разработаны предложения по созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к торговым объектам, объектам общественного питания и бытового обслуживания.

Процесс разработки мероприятий будет основан на лучших региональных и международных практиках.

Кроме того, будут сформированы предложения для нормативно-правового регулирования данной деятельности в целом.

Как сообщает пресс-центр правительства Пензенской области, документом предусмотрено содействие трудоустройству инвалидов на промышленных предприятиях, продвижение отечественной продукции реабилитационной направленности.

Напомним, что пензенская делегация, которую возглавляет зампред правительства области Олег Ягов, участвует во Втором форуме социальных инноваций регионов в Красногорске. В состав делегации также вошли министр труда, социальной защиты и демографии области Евгений Трошин и министр образования региона Александр Воронков.

Целью форума является развитие социальной инфраструктуры и улучшение качества жизни различных категорий населения.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/2017/06/9/12025729

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