Пензенские аграрии будут перенимать опыт Республики Беларусь

Цель визита пензенской делегации в республику заключалась в том, чтобы наладить еще более тесное взаимодействие с бизнес-сообществом страны, сообщил Иван Белозерцев на сессии ЗакСобра 9 июня.

«Встреча с президентом республики Александром Лукашенко длилась 45 минут. Он отметил позитивное направление нашей работы, особенно в первом квартале этого года, по итогам которого товарооборот между Республикой Беларусь и Пензенской областью увеличился на 40%", — подчеркнул Иван Белозерцев.

Глава региона отметил, что белорусские партнеры активно сотрудничают с заводом «ГРАЗ», который поставляет им цистерны для нужд промышленности, а также приобретают системы безопасности, разработанные в Пензенской области. В свою очередь, пензенские сельхозпроизводители покупают в Республике Беларусь семенной материал.

По словам Ивана Белозерцева, президент Александр Лукашенко высоко оценил темпы ввода в сельхозоборот неиспользуемых земель, а также показатели урожайности зерновых и зернобобовых, достигнутые в Пензенской области.

«Мы ознакомились, как в республике занимаются растениеводством. Есть хозяйства, которые получают 100 центнеров пшеницы с гектара и 160−180 центнеров кукурузы. Как они этого достигают, как идет подкормка, какова технология? Все это там готовы рассказать, поэтому в ближайшее время мы сформируем группу из наших растениеводов, чтобы они поехали в Республику Беларусь, изучили опыт. Я думаю, это принесет большую пользу.

Мы заинтересованы в том, чтобы брать лучшие технологии по выращиванию картофеля, брать семенной материал, приобретать технику для малых хозяйств — она значительно дешевле стоит и сама по себе неплохая», — резюмировал Иван Белозерцев.

Результат работы делегации он оценил положительно и заметил, что свою основную задачу видит именно в организации взаимодействия между белорусскими и пензенскими сельхозпроизводителями.