«Территория жизни» объявила о повышении цен

С 22 июня произойдет существенное повышение стоимости квадратного метра в объектах ГК «Территория жизни». К действующей цене «квадрата» будут добавлены сразу 2000 рублей.

Напоминаем, что с начала 2017 года на квартиры в «Арбековской заставе» застройщик установил рекордно низкие цены — стоимость жилья начиналась от 27 000 рублей за квадратный метр.

Сделать объекты «Территории жизни» более доступными для широких слоев населения стало возможным благодаря запуску собственного производства строительных материалов. Однако высокая степень готовности объектов жилого комплекса и быстрый темп строительства микрорайона не позволяют больше держать цены в диапазоне инвестиционных.