В Пензе пройдет заседание Совета при полпреде президента в ПФО

Заседание Совета при полномочном представителе президента в ПФО пройдет в Пензе 30 июня.

В заседании Совета под председательством полпреда Михаила Бабича примут участие губернаторы регионов Приволжского федерального округа. В повестке дня — вопросы развития экономики и финансов, сообщил губернатор Иван Белозерцев на сессии ЗакСобра 9 июня.

«Необходимы большие организационные усилия всех служб и ведомств в части подготовки мероприятия. Убедительно прошу вас подключиться к этой работе в рамках своих должностных обязанностей», — обратился Иван Белозерцев к депутатам регионального парламента.