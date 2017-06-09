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В Пензе пройдет заседание Совета при полпреде президента в ПФО

9 июня в 13:59 214 просмотров

Заседание Совета при полномочном представителе президента в ПФО пройдет в Пензе 30 июня.

В заседании Совета под председательством полпреда Михаила Бабича примут участие губернаторы регионов Приволжского федерального округа. В повестке дня — вопросы развития экономики и финансов, сообщил губернатор Иван Белозерцев на сессии ЗакСобра 9 июня.

«Необходимы большие организационные усилия всех служб и ведомств в части подготовки мероприятия. Убедительно прошу вас подключиться к этой работе в рамках своих должностных обязанностей», — обратился Иван Белозерцев к депутатам регионального парламента.


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