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Пензенец убил мужчину молотком и украл его сотовый

9 июня в 14:20 210 просмотров

25-летний пензенец отправится за решетку за убийство и кражу.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Пензенской области, вечером 26 февраля на пустыре около магазина на ул. Ново-Терновской в селе Засечное обнаружили тело мужчины с открытой черепно-мозговой травмой. Документов обнаружено не было.

В ходе следствия полицейские установили личность погибшего мужчины. Им оказался 27-летний житель Пензы.

По подозрению в преступлении сотрудники полиции задержали 25-летнего местного жителя, с которым погибший молодой человек распивал спиртное незадолго до смерти.

Следствие установило, что вечером 26 февраля после распития спиртного в квартире, где обвиняемый делал ремонт, он и потерпевший пошли на остановку общественного транспорта.

Между мужчинами разгорелась ссора, после чего злоумышленник молотком ударил своего знакомого по голове, при этом похитив его сотовый телефон.

От полученных травм мужчина скончался на месте.

Приговором суда подсудимому назначено 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.


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