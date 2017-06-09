Журналисты-победители конкурса от «Ростелеком» и NEC поедут в Японию

В конкурсе участвовали представители региональных СМИ, блогосферы и социальных медиа. Его основной идеей стало привлечение внимания к объективному и более качественному освещению деятельности инфотелекоммуникационной отрасли, в том числе — вопросов применения технологических трендов, развития и внедрения инновационных разработок и сервисов, их использования в различных сферах жизни общества.

В этом году было зарегистрировано рекордное количество работ за все время существования конкурса — более 1200. Наибольшее количество публикаций представили журналисты и блогеры из Уральского, Центрального и Приволжского федеральных округов. Победители определялись сначала на региональном, а затем на федеральном уровне. На церемонию награждения в Москву приехали 30 претендентов на главную победу в номинациях, чьи работы получили высокую оценку регионального жюри.

«Конкурс собрал в этом году действительно рекордное количество участников. Это свидетельствует о том, что тема телекоммуникаций, инновационных, информационных технологий давно перестала быть узконаправленной. Сегодня она интересна общественности и освещается отнюдь не только отраслевыми журналистами. Мы наблюдаем высокий интерес к темам технологических новинок в сферах индустриального интернета, интернета вещей со стороны представителей медиа-сообщества самого разного уровня. Мы открыты для диалога с журналистами и блогерами на всей территории нашей обширной страны и за ее пределами, чтобы совместно сформировать картину завтрашнего дня. VI международный конкурс подходит к концу, а это значит, что продолжение следует. Будут новые партнеры и новые вызовы», — отметила директор департамента внешних коммуникаций ПАО «Ростелеком» Кира Кирюхина.

Победителями федерального этапа конкурса в четырех номинациях стали:

Печатная пресса — Решетникова Наталья , филиал ФГБУ « Редакция « Российской газеты» в Новосибирске,

филиал ФГБУ Редакция Российской газеты» в Новосибирске, Радио и телевидение — Артишевский Станислав , ГТРК « Южный Урал», Челябинск,

ГТРК Южный Урал», Челябинск, Интернет-СМИ — Иванов Илья , TatCenter.ru , Казань,

TatCenter.ru Казань, Социальные медиа — Ващенко Евгений , блог Zeka.su , Владивосток.

Ежегодно «Ростелеком» привлекает к проведению конкурса партнеров, специализирующихся на разработках ПО, сервисов и оборудования. В разные периоды конкурс поддержали компании Ericsson, Huawei, ZTE. Партнером VI конкурса выступило АО

«НЭК Нева Коммуникационные Системы», дочерняя компания корпорации NEC, международного лидера в области интеграции информационных и сетевых технологий.

Победителем в спецноминации «Японско-российское сотрудничество в области телекоммуникаций» от партнера конкурса стал Зубов Борис, TechnoDrive.ru, г. Ростов-на-Дону.

«Мы рады тому, как много журналистов из разных регионов России — от Москвы до Камчатки приняло участие в конкурсе. Такой масштаб события ещё раз подчёркивает его значимость для развития сферы телекоммуникаций и ИТ, свидетельствует о росте интереса к высоким технологиям и японским разработкам, в частности. В этот юбилейный для НЭК Невы год нам было особенно приятно выступать партнёром «Ростелекома», одного из старейших заказчиков компании, в проведении этого профессионального состязания. От лица корпорации NEC я благодарю всех участников и приглашаю победителей в штаб-квартиру NEC в Токио для непосредственного знакомства с новейшими технологиями компании», — заявил Акихиро Сакураи, генеральный директор АО «НЭК Нева Коммуникационные Системы».

Победители федерального этапа конкурса осенью 2017 года отправятся в Японию.

Официальный хештег конкурса #eFuture, сайт конкурса www.smi.rt.ru .