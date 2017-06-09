В Пензенской области установлены новые требования к инвестпроектам

Решение было принято на сессии регионального ЗакСобра 9 июня.



Как пояснил врио министра экономики Пензенской области Рауф Чакаев, Налоговый кодекс предоставляет субъектам РФ право снижать ставку региональной части налога на прибыль с 18 до 10% в отношении тех компаний, которые включены в реестр региональных инвестпроектов.



Теперь, чтобы попасть в реестр, проект должен соответствовать еще двум новым требованиям: его должна осуществлять организация, которая имеет статус резидента индустриального парка или центра регионального развития (ЦРР), а также проект должен соответствовать критерию бюджетной эффективности, установленному правительством Пензенской области.



«Первое требование будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности индустриальных парков, а также привлечению инвестиций на территорию сел Пензенской области. В настоящее время в индустриальных парках отсутствуют дополнительные налоговые льготы для их резидентов, а налоговые льготы в центрах регионального развития действуют по специальным режимам налогообложения и предназначены, в первую очередь, для субъектов малого предпринимательства», — отметил Рауф Чакаев.



Второе требование обеспечит покрытие выпадающих доходов бюджета: прирост налоговых поступлений и арендных платежей со стороны компании, осуществляющей региональный инвестпроект, должен превышать сумму предоставленных ей налоговых льгот.



Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, в реестр также включат инвесторов, которые подписали специальный инвестиционный контракт. Для этого им не потребуется статуса резидента индустриального центра или ЦРР. Ставка по налогу на прибыль для них будет установлена в размере 13,5%.



Представляя законопроект, Рауф Чакаев подчеркнул, что его принятие не повлечет за собой выпадающих доходов бюджета до 2019 года. В период с 2020 до 2027 года они могут составить от 6 до 40 млн рублей в год. Источником их покрытия в министерстве экономики Пензенской области называют прирост налоговых поступлений в бюджет от реализации инвестпроектов. Ожидается, что он составит от 17 до 64 млн рублей в год.