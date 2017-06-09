Почему курительные смеси могут привести к инвалидности

Прежде чем начать излагать материал, я предлагаю ознакомиться с текстом выступления экс-директора Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. В. П. Иванов в выступлении на заседании государственной антинаркотической комиссии 6 октября 2014 г. по теме: «Меры по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной массовыми отравлениями новыми психоактивными веществами»: «…С 19 сентября 2014 года медицинскими учреждениями ряда субъектов Российской Федерации начали массово фиксироваться случаи отравления граждан, в том числе несовершеннолетних, так называемыми курительными смесями. Наиболее пораженными оказались территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Кировской области, Республики Башкортостан. Коснулось это и некоторых других регионов. На данный момент зафиксировано свыше 700 фактов отравлений, из них более двух с половиной десятков — со смертельным исходом».

Правда, похоже на фронтовые сводки? Конечно, на начало 2017 года ситуация значительно улучшилась, во всяком случае в Пензенской области. «Эпидемию» удалось остановить, но проблема употребления синтетических наркотиков остается.

Синтетические каннабиноиды — это абсолютно новый синтезированный химический продукт. Последствия приема его, в основном путем курения (ингаляционно), вызывают зачастую катастрофические последствия.

Судите сами. Человек, употребивший этот продукт, переживает психические расстройства, идентичные психозу при шизофрении: наплывы зрительных и слуховых галлюцинаций (видит пытающихся напасть на него людей, монстров, изменение геометрии зданий, улиц вокруг) угрожающего, пугающего характера, появление бреда преследования, воздействия, сопровождающееся животным страхом и, как следствие, агрессивное или суицидальное поведение (желание покончить с собой).

Основной контингент, употребляющих курительные смеси, — это мужчины в возрасте 28−35 лет, объясняющие свое желание употребить наркотик тем, что после него не остается запаха спиртного, который не очень нравится женам. Привлекательное состояние длится не более 40 минут, на следующих день не требует похмеления и вполне может сгодиться для управления транспортным средством.

Однако постоянно меняющаяся химическая формула вещества зачастую приводит к серьезным отравлениям опасным для жизни, что делает похожим употребление наркотика на «русскую рулетку». Последствия после перенесенного психоза тоже удручающие: длительная апатия, нежелание чем-либо заниматься, бесплодное мудрствование на философские темы, даже теми, кто никогда не увлекался идеями Сократа, Платона и Декарта. Мышление начинает приобретать шизофренические свойство — становится кривым, ищущим логические связи там, где их нет. «Вы ко мне плохо относитесь, потому что подушка зеленая» — заявляет пациент после перенесенного психоза.

Врачи наркологи, токсикологи, психиатры впервые сталкиваются с подобными проявлениями наркотической интоксикации. Можно сказать, что клинические пособия по наркологии, токсикологии переписываются и дополняются заново.

Перечисленные клинические признаки с большим трудом поддаются терапевтическому воздействию, впрочем, как и при шизофреническом процессе, что делает весьма вероятным инвалидизацию молодого контингента не только регулярно употребляющих, но просто случайно попробовавших. Никто не даст гарантию, как отреагирует ваш мозг на агрессивное синтетическое наркотическое вещество. Дилер может рассказать на своей страничке в интернете, что его продукт растительный, содержит лотос предсказателей или чертополох небожителей, но это всего лишь может быть почечный сбор из соседней аптеки, пропитанный химическим реагентом, делающим его наркотиком.

И в заключение. Есть масса способов получить привлекательное состояние без обращения к наркотикам. Медитация (попробуйте сесть на семь минут с прямой спиной и начните дышать чуть медленнее обычного — 8−10 дыхательных движений в минуту), заварите китайский чай и пейте его мелкими глотками (сортов огромное количество и жизни не хватит, чтобы оценить все предлагаемые оттенки вкуса), отправьте тело в баню или бассейн. Если все лень, тогда просто начните петь в ванной или на улице, ведь пение вызывает здоровое замедление сердечного ритма, что благотворно влияет на здоровье и сопротивляемость последствиям стресса в течение всей вашей жизни.