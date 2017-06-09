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В Кузнецке к осени отремонтируют 4 школы (видео)

9 июня в 20:26 52 просмотра
, выделенных по областной программе. В рамках проекта планируется отремонтировать четыре школы.

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В городе Кузнецке Пензенской области началась подготовка школ к новому учебному году. Капитальный ремонт в заведениях проводят за счет средств, выделенных по областной программе. В рамках проекта планируется отремонтировать четыре школы.

В кузнецкой школе № 3 в самом разгаре ремонтные работы. Одна бригада строителей перекрывает крышу, другая разбирает полы. К началу учебного года должны отремонтировать кровлю, актовый и спортивный залы. Капитального ремонта в школе никогда не было, между тем, учебному заведению — 43 года.

«В данный момент выполняется стяжка кровли. Потом мягкая кровля, затем полы в актовом и спортивном залах. Замена полов дощатых, окон, витражей, будет покраска в актовом зале», — рассказал прораб подрядной организации Александр Оленин.

Кроме того, планируется замена светильников и электропроводки в актовом зале. Капитальный ремонт в школе № 3 проводят в рамках программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области». На объекте работает 22 человека. Ремонт должны завершить к 1 августа. Масштабный ремонт предусмотрен еще в одной учебном заведении Кузнецка.

«Это школа № 5, где есть вторая смена. Именно поэтому попали в программу федеральную с соотношением финансирования 95/5%, где 5% - бюджет города Кузнецка, 95% - федеральный и региональный бюджеты», — пояснила начальник управления образования г. Кузнецка Лариса Борисова.

На ремонт школы № 5 будет направлено 38 миллионов рублей. Кроме того, к 1 сентября планируется также отремонтировать спортзал и входную группу школы № 14 и кровлю в гимназии № 9, сообщает телеканал «Экспресс».


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