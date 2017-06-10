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В Пензе студентов познакомили с профессией кинолога (видео)

9 июня в 20:47 228 просмотров
, где им подробно рассказали об особенностях специальности и продемонстрировали, как тренируют собак.

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В Пензе студенты юридического факультета ПГУ познакомились с профессией кинолога. Ребята посетили центр кинологической службы регионального управления МВД, где им подробно рассказали об особенностях специальности и продемонстрировали, как тренируют собак.

Собака — не только друг человека, но и незаменимый помощник. Особенно, когда пес состоит на службе в полиции. О тонкостях профессии кинолога и дрессировки собак студентам юридического факультета ПГУ рассказали специалисты центра кинологического службы. К примеру, обнаружить на большой территории наркотическое или взрывчатое вещество опытному четвероногому помощнику не составит труда. Главное — вовремя похвалить хвостатого за отличную работу.

Во время экскурсии по центру специалисты-кинологи подробно рассказали ребятам о каждой породе служебных собак: чем их кормят, как дрессируют.

«Больше всего мне запомнились эксперименты именно с конвоированием и содержанием, как раз по моей профессии. В идеале планировала следователем стать, это для людей, которые имеют характер, умеют решать сложные задачи и мыслить нестандартно», — сказала студентка третьего курса ПГУ Венера Слажкина.

«Нас посещают не только студенты, но и школьники, где-то пять-семь раз в год бывают. Случается, что мы выезжаем в школы, например, если дети к нам не могут добраться», — рассказал начальник отделения центра кинологической службы УМВД России по Пензенской области Василий Повелица.

В завершении экскурсии кинологи рассказали студентам, что не одно крупное мероприятие на территории области не обходится без их присутствия. Они обеспечивают безопасность при проведении всех общественно-политических и спортивно-массовых мероприятий, работают в составе следственно-оперативных групп, сообщает телеканал «Экспресс».


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