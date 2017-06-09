В Пензе выбрали лучших судебных приставов

В Пензе назвали победителей первого этапа Всероссийского конкурса на звание «Лучший судебный пристав-исполнитель ФССП России» и «Лучший судебный пристав-исполнитель ФССП России, осуществляющий розыск».

Лучшим судебным приставом стала Екатерина Артемова.

Лучшим судебным приставом-исполнителем УФССП России по Пензенской области, осуществляющим розыск, выбрали Андрея Смирнова.

Ошкин Алексей удостоился звания Лучшего судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов УФССП России по Пензенской области, диплом лучшего дознавателя вручили Наталье Барыкиной.

Победители конкурса представят Пензенскую области на втором этапе в Приволжском Федеральном округу, который пройдет в городе Кирове.

Как сообщает пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов по Пензенской области, победителей наградили нагрудными знаками.