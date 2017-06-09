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В Пачелмском районе завершают строительство элеватора (видео)

9 июня в 20:35 30 просмотров
, который работает на территории Пензенской области десять лет, было заключено новое инвестиционное соглашение.

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В ходе очередной сессии Законодательного Собрания между региональным правительством и одним из крупнейших агрохолдингов страны, который работает на территории Пензенской области десять лет, было заключено новое инвестиционное соглашение.

«В рамках инвестсоглашения компания осуществит инвестиции на 1,8 млрд рублей. Будет создано 55 новых высокопроизводительных рабочих мест для жителей Пачелмского района, дополнительные налоговые поступления в бюджет Пензенской области за срок окупаемости проекта составят около 190 миллионов рублей», — сообщил заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Лузгин.

В настоящее время в регионе компания завершает строительство элеватора на 100 тысяч тонн зерна и семенного завода. Ранее агрохолдинг вложил в пензенское производство более 11 миллиардов рублей. Были реализованы несколько крупных проектов, таких, как строительство молочно-товарных ферм в Наровчатском и Пачелмском районе, а также телячьей деревни в Кузнецком районе, сообщает телеканал «Экспресс».


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