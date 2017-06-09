В Пачелмском районе завершают строительство элеватора (видео)

«В рамках инвестсоглашения компания осуществит инвестиции на 1,8 млрд рублей. Будет создано 55 новых высокопроизводительных рабочих мест для жителей Пачелмского района, дополнительные налоговые поступления в бюджет Пензенской области за срок окупаемости проекта составят около 190 миллионов рублей», — сообщил заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Лузгин.
В настоящее время в регионе компания завершает строительство элеватора на 100 тысяч тонн зерна и семенного завода. Ранее агрохолдинг вложил в пензенское производство более 11 миллиардов рублей. Были реализованы несколько крупных проектов, таких, как строительство молочно-товарных ферм в Наровчатском и Пачелмском районе, а также телячьей деревни в Кузнецком районе, сообщает телеканал «Экспресс».