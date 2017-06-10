Кувайцев вручил медаль руководителю регионального штаба «Бессмертный полк»

В администрации Пензы состоялось торжественное собрание «Пенза — ты и есть моя Россия».

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев отметил, что Пенза и ее жители сделали многое для развития российского государства.

«Каждый год добавляет нашему городу очарования, красоты и уюта. И это происходит только благодаря тому, что пензенцы — очень трудолюбивый и талантливый народ, который хочет жить лучше. Я от души выражаю благодарность всем за созидательный труд, за яркие инициативы, которые нам удалось реализовать вместе», — сказал глава администрации Пензы.

Виктор Кувайцев вручил медаль за созидание во благо Пензы Олегу Шибаеву, руководителю регионального штаба ООГПД «Бессмертный полк».

Кроме того, за многолетний труд, профессиональное мастерство, вклад в социально-экономическое и культурное развитие города Пензы почетные грамоты главы администрации получили Ольга Генералова, главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы; Румия Моисеева, заместитель директора МБУ «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» Первомайского района города Пензы, а также заведующая сектором по работе со зрителем МБУ «Центр культуры и досуга» Елена Суслова.

«Торжественное собрание завершилось световым шоу», — сообщает пресс-служба администрации Пензы.