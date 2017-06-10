Пензенцы убрали с городских территорий 73 кубометра мусора

В рамках акции в городе провели работы по благоустройству территорий, покосу травы, вывезли мусор с контейнерных площадок, привели в порядок фасады зданий и клумбы.

Работы проводились во всех районах города, включая проспект Строителей, улицы Минская, Ленина, Аустрина, Совхозная, Депутатская, Кривозерье, Центральная, Ухтомского, Чаадаева, Герцена, Антонова, Дружбы, Чапаева, проспект Победы, территории у Монумента воинской и трудовой Славы и «Глобуса».

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, всего участники мероприятий убрали 73 кубометра мусора, а площадь покошенных территорий составила 107 тысяч кв. метров.