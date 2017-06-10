Вам будет интересно
Загрузка...
Наши новости
В Пензенском зоопарке теперь можно расплатиться пластиковой картой
Родители смогут сообщить о нарушениях в лагерях на «горячую линию» МВД
В День города в Спутнике пензенцы увидят шоу «Поющие фонтаны»
Пензенец стал первым на чемпионате по стрельбе из боевого оружия
Сотрудники УГИБДД проверят, пристегивают ли пензенцы ремни безопасности
Кувайцев вручил медаль руководителю регионального штаба «Бессмертный полк»
В Пензе студентов познакомили с профессией кинолога
В Пензе прошло торжественное собрание ко Дню города
Жители Бессоновки просят отремонтировать «забытый закоулок»
В Пензе выбрали лучших судебных приставов

Пензенцы убрали с городских территорий 73 кубометра мусора

10 июня в 10:30 272 просмотра

В Пензе прошла санитарная пятница.

В рамках акции в городе провели работы по благоустройству территорий, покосу травы, вывезли мусор с контейнерных площадок, привели в порядок фасады зданий и клумбы.

Работы проводились во всех районах города, включая проспект Строителей, улицы Минская, Ленина, Аустрина, Совхозная, Депутатская, Кривозерье, Центральная, Ухтомского, Чаадаева, Герцена, Антонова, Дружбы, Чапаева, проспект Победы, территории у Монумента воинской и трудовой Славы и «Глобуса».

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, всего участники мероприятий убрали 73 кубометра мусора, а площадь покошенных территорий составила 107 тысяч кв. метров.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics