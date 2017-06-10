Ученые рассказали о секретах долголетия

Ученые из Швеции назвали четыре основных фактора, которые позволяют увеличить продолжительность жизни, сообщает « Российская газета » со ссылкой на Journal of Internal Medicine .

Выводы были сделаны на основе исследования с участием более 60 тысяч человек обоих полов в возрасте от 45 до 83 лет.

Сообщается, что желательно отказаться от сладкой и жирной пищи и перейти на разнообразное и сбалансированное питание.

Также ученые считают одним из важных факторов физическую активность. Для здоровья будет полезна ежедневная ходьба со скоростью не менее 4,8 километра в час или езда на велосипеде со скоростью около 16 километров в час.

Кроме того, ученые отмечают, что отказ от курения и максимальное сокращение алкоголя — не более ста граммов спиртного в неделю — также благоприятно скажутся на здоровье, а следовательно — и на продолжительности жизни.