Ученые рассказали о секретах долголетия

Выводы были сделаны на основе исследования с участием более 60 тысяч человек обоих полов в возрасте от 45 до 83 лет.
Сообщается, что желательно отказаться от сладкой и жирной пищи и перейти на разнообразное и сбалансированное питание.
Также ученые считают одним из важных факторов физическую активность. Для здоровья будет полезна ежедневная ходьба со скоростью не менее 4,8 километра в час или езда на велосипеде со скоростью около 16 километров в час.
Кроме того, ученые отмечают, что отказ от курения и максимальное сокращение алкоголя — не более ста граммов спиртного в неделю — также благоприятно скажутся на здоровье, а следовательно — и на продолжительности жизни.