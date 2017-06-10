В России определили десять самых добрых городов

Санкт-Петербург, Химки и Кронштадт лидируют в списке самых добрых городов России по промежуточным результатам акции Общественной палаты «Марафон добрых дел», сообщает РИА «Новости ».

1 марта стартовала Всероссийская экологическая акция «Марафон добрых дел».

Мероприятие призвано формировать в обществе ответственное отношение к природе и вовлечь россиян в благотворительную и волонтерскую деятельность.

Рейтинг составлялся на основе количества добрых дел, которые совершили жители российских городов. Акция продлится до 4 ноября.

Также собщается, что самым добрым городом стал Санкт-Петербург. На втором месте оказались Химки, а на третьем — Кронштадт. Далее по порядку идут Казань, Ульяновск, Чебоксары, Уссурийск, Москва, Ростов-на-Дону и Нижний Новгород. Жители этих городов организовали самое большое количество экологических мероприятий.

«Всего в рамках весеннего этапа было организовано около 40 тысяч экологических мероприятий», — отмечается в сообщении.