Пензенец стал первым на чемпионате по стрельбе из боевого оружия

Завершился Чемпионат Приволжского округа войск национальной гвардии РФ по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия, который проходил на войсковом стрельбище в городе Дзержинске Нижегородской области
Участниками состязаний стали 143 участника в составе 21 команды от соединений, воинских частей и территориальных управлений Росгвардии округа.
Сотрудник ОМОНа управления Росгвардии по Пензенской области старший прапорщик полиции Валерий Ипполитов занял первое место в личном зачете по результатам выполнения упражнения из пистолета Макарова в своих видах программы.
Начальник физической подготовки и спорта отдела боевой подготовки Приволжского округа Росгвардии полковник Сергей Аристов вручил награды победителям, отметив хорошие показатели частников.
«Пензенский боец получил медали, ценные подарки и грамоты», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области.