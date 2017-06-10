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Пензенец стал первым на чемпионате по стрельбе из боевого оружия

10 июня в 11:29 290 просмотров

Сотрудник Росгвардии из Пензы стал победителем в личном зачете по стрельбе из боевого оружия.

Завершился Чемпионат Приволжского округа войск национальной гвардии РФ по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия, который проходил на войсковом стрельбище в городе Дзержинске Нижегородской области

Участниками состязаний стали 143 участника в составе 21 команды от соединений, воинских частей и территориальных управлений Росгвардии округа.

Сотрудник ОМОНа управления Росгвардии по Пензенской области старший прапорщик полиции Валерий Ипполитов занял первое место в личном зачете по результатам выполнения упражнения из пистолета Макарова в своих видах программы.

Начальник физической подготовки и спорта отдела боевой подготовки Приволжского округа Росгвардии полковник Сергей Аристов вручил награды победителям, отметив хорошие показатели частников.

«Пензенский боец получил медали, ценные подарки и грамоты», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области.

Фотография: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

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