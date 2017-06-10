Пензенская область поднялась на 24 позиции Национального рейтинга

За год Пензенская область переместилась с 45 на 21 строчку в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата.

«Рейтинг формирует Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов. Деятельность региональных властей в данной сфере оценивали более 400 представители бизнеса из 85 регионов страны», — сообщает пресс-центр правительства Пензенской области.

Иван Белозерцев отметил, что значительно улучшить позицию удалось благодаря комплексной целенаправленной работе.

«Мы плотно взаимодействуем с бизнес-сообществом, стремимся к эффективному решению возникающих проблем и укреплению доверия. Для этих целей мы создали региональный штаб по формированию благоприятного инвестиционного климата, формируем рабочие группы по ключевым направлениям с участием предпринимателей региона, работаем над упрощением процедур ведения бизнеса», — сообщил губернатор.

Так, например, в показателе «Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство» по оценкам предпринимательского сообщества количество процедур было сокращено в два раза. Это позволило на 30 дней уменьшить среднее время получения разрешения.

В направлении «Институты для бизнеса» предприниматели отметили снижение административного давления на бизнес, а также эффективность работы гарантийной микрокредитной компании «Поручитель», которая стала одним из лидеров по показателю «Доля государственных гарантий и гарантий региональной гарантийной организации».

«Сегодня инвестиции играют ключевую роль в стабилизации и развитии экономики, как регионов, так и страны в целом. Мы уделяем максимум внимания работе с инвесторами и для инвесторов, потому что это будущее Пензенской области — увеличение налогооблагаемой базы, создание новых рабочих мест, повышение благосостояния пензенцев и комфорта проживания в населенных пунктах», — прокомментировал Иван Белозерцев.