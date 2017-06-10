В Пензенском зоопарке теперь можно расплатиться пластиковой картой

Посетители получили возможность расплачиваться за входной билет при помощи пластиковой карточки любой платежной системы.
Как сообщает пресс-служба Пензенского зоопарка, терминал установлен на первой кассе, находящейся по улице Красной.
Посещение зоопарка в Пензе станет не только интересным, но и удобным.
Посетители получили возможность расплачиваться за входной билет при помощи пластиковой карточки любой платежной системы.
Как сообщает пресс-служба Пензенского зоопарка, терминал установлен на первой кассе, находящейся по улице Красной.