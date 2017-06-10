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В Пензенском зоопарке теперь можно расплатиться пластиковой картой

10 июня в 13:59 62 просмотра
, но и удобным.

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Посещение зоопарка в Пензе станет не только интересным, но и удобным.

Посетители получили возможность расплачиваться за входной билет при помощи пластиковой карточки любой платежной системы.

Как сообщает пресс-служба Пензенского зоопарка, терминал установлен на первой кассе, находящейся по улице Красной.

Фотография: Скриншот с http://www.zoo-penza.ru/about/photogallery/zooview

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