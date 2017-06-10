В Пензенской области определен график работы медицинских организаций в праздники

Для обеспечения населения Пензенской области медицинской помощью в праздники определен следующий порядок работы медицинских организаций.

Жители Пензенской области смогут в полном объеме получить скорую и специализированную медицинскую помощь в условиях круглосуточного стационара.

10 и 12 июня приемы врачей-специалистов пройдут по субботнему расписанию.

10 июня в медицинских организациях региона пройдут сразу несколько субботних акций. Жители Пензенской области смогут пройти УЗИ-обследование, сдать необходимые анализы, а также проконсультироваться у врачей различных специальностей.

«12 июня с 8.00 до 14.00 будут работать кабинеты неотложной медицинской помощи, в том числе по выписке лекарственных средств, выдаче листков нетрудоспособности и др. Также до 14.00 будут приниматься вызовы врача на дом», — сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области.

Работа взрослого контакт-центра будет осуществляться 10 и 12 июня с 8 до 14 часов по телефонам: 999−130 или 8−937−431−54−40.